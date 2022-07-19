В Турции заявили, что США теряют влияние на Ближнем Востоке

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Соединенные Штаты, считающие себя "хозяевами" Ближнего Востока, теряют свое влияние в регионе, пишет турецкое издание Cumhuriyet.

Автор публикации напомнил, что в минувшие выходные американский лидер Джо Байден завершил свой четырехдневный визит в данный регион, который стал для него первым в качестве главы Белого дома. В ходе поездки он заявил, что Вашингтон намерен сохранить активность на Ближнем Востоке, чтобы там не образовался вакуум, который заполнят Москва и Пекин.

В статье указано, что на Ближнем Востоке нет вакуума, но есть переизбыток империализма США, который, отмечает журналист, не вечен. Автор публикации также заявил, что распад "американского Ближнего востока" на новый многополярный мир обеспечивает ослабление гегемонии США.

Ранее, выступая на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии, Байден заявил, что руководство США чтит "эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке". Политик перепутал слова selfishness и selflessness, обозначающие эгоизм и самоотверженность соответственно.