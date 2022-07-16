Байден похвалил американских солдат за "эгоизм" на Ближнем Востоке

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Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, похвалив американских солдат за "эгоизм" во время ближневосточных кампаний. Об этом сообщает RT.

Выступая на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии глава Белого дома заявил, что руководство США чтит "эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке". Политик перепутал слова selfishness и selflessness, обозначающие эгоизм и самоотверженность соответственно.

Ранее во время визита в Израиль Байден пообещал сохранить в памяти "честь холокоста". Тогда он перепутал слова honor и horror, которые переводятся как честь и ужасы. Позже однако президент США исправил оговорку.

