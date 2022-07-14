Байден пообещал сохранить в памяти "честь холокоста"

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Президент США Джо Байден вновь оговорился, пообещав сохранить в памяти "честь холокоста". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Казус произошел во время визита американского лидера в Израиль. Во время произнесения своей речи про холокост Байден перепутал слова honor, означающее "честь", и horror, которое переводится как "ужасы".

"Продолжаю сохранять в памяти правду и честь холокоста", – заявил президент США. Позже он исправился и повторил "ужасы холокоста".

Ранее Байден во время первого ближневосточного турне в роли американского лидера растерялся в аэропорту Тель-Авива. На появившихся в Сети кадрах видно, как американский лидер, выйдя из самолета, попросил подсказку о своих дальнейших действиях у представительницы охраны. После вопроса женщина указала президенту США на предназначавшееся ему место.

