Фото: телеграм-канал SHOT

Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время велопрогулки. Об этом сообщает Reuters.

На распространенном видео американский лидер едет с группой людей на велосипедах, когда его окликнули сторонники и начали задавать вопросы. Когда же Байден подъехал к гражданам, он упал набок вместе с транспортом.

Позже президент США рассказал, что не пострадал от падения.

Ранее Байден, выступая на саммите, заявил, что в ближайшее десятилетие западное полушарие опередит по числу демократий "любое другое полушарие".

До этого он не смог с первого раза выговорить название своей страны. После этого пользователи соцсетей диагностировали у президента США расстройство и порекомендовали ему принимать лекарства. Другие комментаторы подчеркнули, что ситуация осложняется тем, что самого Байдена такие случаи не настораживают.

