Байден забыл имя президента Южной Кореи

17:31
Фото: AP/Kim Min-hee/Pool Photo
Джо Байден при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее вновь оговорился. Он неправильно назвал фамилию нового южнокорейского лидера Юн Сок Еля, перепутав его с экс-президентом страны Мун Чжэ Ином, сообщает РИА Новости.
Самолет Байдена приземлился на авиабазе Осан в Пхентхэке. Затем американский лидер направился на завод Samsung по производству микросхем, где встретился с Юн Сок Елем. На протяжении всего выступления американский лидер несколько раз обращался к президенту Южной Кореи и называл его имя правильно. Однако, завершая свою речь, допустил ошибку.
"Большое вам всем спасибо. Вам, президент Мун…Юн, спасибо за все, что вы сделали", – сказал Байден в заключение своей речи.
Выборы президента в Южной Корее прошли в марте. Инаугурация Юн Сок Еля состоялась 10 мая.
В последнее время с президентом США все чаще происходят подобные ситуации. Так, Джо Байден не смог с первого раза выговорить название своей страны во время выступления в Буффало. Пользователи соцсетей диагностировали у него расстройство и порекомендовали принимать лекарства.
На днях Байден оговорился и назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Инцидент произошел на саммите США – АСЕАН. Фрагмент выступления, который опубликовал телеканал Fox News, вызвал активный отклик зрителей в комментариях. Один из жителей США назвал произошедшее "позором на всю мировую арену". Другие американцы заявили, что Байден "действительно потерян".
Байден оговорился и заявил, что США снабжают Javelin Россию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: