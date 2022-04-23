Байден вновь хотел пожать руку пустому месту

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Президент США Джо Байден вновь протянул руку пустоте для рукопожатия после выступления. Он прибыл 21 апреля в Сиэтл в рамках двухдневного визита на Тихоокеанское побережье страны. Также он посетил колледж "Грин Ривер" в городе Оборн.

После выступления американский лидер помахал в зал рукой, развернулся и протянул ладони в приветственном жесте в пустоту.

В своем выступлении Байден заявил об усилиях правительства по снижению расходов на платежи для семей, а также раскритиковал стоимость ухода за детьми.

Ранее президент США, завершая свое выступление в Северной Каролине, повернулся и протянул руку для рукопожатия пустому месту. После этого американский лидер не сразу нашел выход и сделал несколько шагов в неверном направлении. Также Байден предложил называть себя Джо Биден после того, как не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра.

До этого Байден, говоря о продовольственном кризисе, перепутал Украину и Китай, назвав КНР одним из крупнейших производителей пшеницы. Американский лидер оговорился в ходе выступления о шагах по снижению цен на бензин для граждан США.