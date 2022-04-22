Байден придумал себе новую фамилию

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Президент США Джо Байден предложил называть себя Джо Биден после того, как не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра.
"Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Бам...и Эрлу...извините. Я в курсе. Можете звать меня Биден. Джо Биден", – заявил Байден, выступая в штате Орегон.
В феврале Джо Байден оговорился, перепутав Афганистан и Украину. Конфуз случился во время интервью американского лидера телеканалу NBC.
Журналист спросил президента, как хорошо власти США были подготовлены к выводу войск из Афганистана. В ответ Байден заявил, что для подобного сценария не существует подходящего времени.
При этом американский лидер выразил мнение, что в противном случае США должны были бы увеличить военный контингент в Афганистане, ввязавшись в войну на истощение.
Байден заявил, что выделит Киеву новый пакет военной помощи на 800 млн долларов
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