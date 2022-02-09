Байден подшучивал над европейскими коллегами в своих беседах – СМИ

04:29
Фото: Zuma\TASS
Президент США Джо Байден часто давал откровенные характеристики мировым лидерам во время закрытых заседаний. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на осведомленные источники.
В частности, американский лидер сравнивал действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца с его предшественницей Ангелой Меркель. Кроме того, Байден заявлял, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается быть Шарлем де Голлем.
Помимо прочего, президент США утверждал, что поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона является резким. В свою очередь, Владимира Путина Байден описывал как "парня с ядерным оружием и без друзей".
В эфире телеканала утверждалось, что характеристики Байдена вызваны его размышлениями в связи с кризисом вокруг Украины.
"Часть его наблюдений, как он красочно подчеркнул, заключается в том, что, оглядывая Европу, он нашел несколько знакомых лиц", – утверждает телеканал.
Ранее Байден заявил, что газопроводу "Северный поток – 2" будет положен конец в случае гипотетической агрессии России против Украины. Журналисты между тем напомнили политику, что судьбу газопровода определяет не Вашингтон, а Берлин.
В ответ на это Байден заверил, что Соединенные Штаты смогут остановить газопровод, пообещав компенсировать Европе часть российского газа в случае перебоев с поставками.
В свою очередь, член Общественной палаты РФ Никита Данюк посчитал, что Байдену удобно использовать тему остановки "Северного потока – 2" в случае вторжения, потому что Россия не собирается нападать на Украину.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: