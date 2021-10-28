Байден вызвал беспокойство телезрителей из-за своей позы

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Президент США Джо Байден вызвал беспокойство телезрителей и пользователей Сети из-за позы, которую он принял во время эфира телеканала CNN 27 октября.

В частности, когда лидер страны отвечал на вопрос о шагах администрации США по сдерживанию роста цен на топливо, он сжал кисти рук в кулаки и приподнял локти до уровня груди. Президент сохранял такое положение около 20 секунд.

Многие пользователи решили, будто за спиной Байдена находится "воображаемый реактивный ранец".

21 августа Байден на пресс-конференции, посвященной Афганистану, несколько раз ошибался в названии столицы Катара. 12 июля он направил телеграмму с поздравлениями президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем.

10 июня в Британии сочли за оплошность и бестактность оговорку, которую допустил Байден в ходе выступления перед американскими военными на базе Милденхолл. В своей речи он неправильно произнес аббревиатуру "Королевские Военно-воздушные силы".

Также президент США неправильно зачитал подготовленную речь, сказав, что с 20 января 2021 года прошло 15 месяцев.

А до этого Байден ошибся, произнося фамилию Путина.

