Байден пошутил, что все время забывает о своей должности

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Президент США Джо Байден пошутил перед военными, чтобы сгладить неловкий момент во время своего выступления, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Американский лидер начал свою речь со слов: "Когда мне было 14..." В этот момент он отвлекся на толпу и подал жест, чтобы стоящие военные могли присесть на свои места на трибунах.

"Я все время забываю, что я президент", – сказал Байден после этого.

Ранее американский лидер неверно назвал число прошедших месяцев с начала года.

Прежде Байден назвал вице-президента Камалу Харрис президентом. Еще раньше он называл ее будущим президентом США.