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Политика

04:51

Байден заявил, что Харрис умнее его

за рубежом политика

Фото: AP/TASS/Andrew Harnik

Президент США Джо Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис умнее его. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Свое заявление Байден сделал во время общения с сотрудниками Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты. Президент США произнес речь, а затем сказал, что ему следовало сразу дать выступить Харрис.

"Я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я", – подчеркнул он.

Харрис ответила на данное заявление президента США шуткой. Она сказала, что "здесь и добавить больше нечего".

Ранее Байден во время публичного выступления по ошибке назвал вице-президента Камалу Харрис президентом. Это стало второй подобной оговоркой главы Белого дома.

19 марта Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета в штате Джорджия. Этот курьезный эпизод сняли на видео журналисты.

Американский лидер споткнулся три раза, причем после третьего, вероятно, упал. После этого он смог быстро встать без посторонней помощи и, помахав рукой провожающим, зашел на борт.

Джо Байден не устоял на трапе самолета

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