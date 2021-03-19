Политолог считает, что отказ Байдена от диалога с Путиным поставит крест на его карьере

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Директор Международного института новейших государств, политолог, международный эксперт Алексей Мартынов заявил в диалоге с Москвой 24, что отказ Байдена от открытого разговора с Путиным может стать триггером отстранения Байдена от власти как человека, непригодного для роли президента США.

После выступления Байдена на тему коронавируса в Белом доме ему был задан вопрос от журналиста о предложении президента России провести разговор в прямом эфире. Байден проигнорировал вопрос и вышел из зала с вице-президентом Камалой Харрис.

Ранее Путин предложил Байдену провести разговор в прямом эфире, отметив, что такой формат будет интересным для россиян и американцев. Открытый диалог в прямом эфире он предложил организовать уже в пятницу или понедельник. Путин пояснил, что в выходные хочет съездить в тайгу и "немножко там отдохнуть".





Владимир Путин президент России Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел.

Политолог Алексей Мартынов считает, что Байден не отреагировал на вопрос журналиста об онлайн-дебатах, потому что он "слабак".





Алексей Мартынов директор Международного института новейших государств, политолог, международный эксперт Потому что ему нечего сказать, потому что он его[Путина. – Прим. Москвы 24] боится, потому что он слабак.

Мартынов отметил, что, "одно дело, за глаза у себя что-то булькать невнятное, как бы отвечая на установочные вопросы своих политтехнологов, которые себя выдают за журналистов", другое – выходить на открытый диалог с лидером России.

По мнению политолога, администрация Байдена с помощью таких установочных интервью "пытается перебить повестку коррупции семьи Байденов" и другие сомнительные факты, которые всплывают вокруг президента США.





Алексей Мартынов директор Международного института новейших государств, политолог, международный эксперт Там много чего накопилось, это все прямо отражается на рейтинге президента Байдена. Как мне представляется, они его с таким остервенением и выбирали, чтобы он особо никуда не лез. Решали все члены его команды вместе с Камалой Харрис. Но шлейф от жизни Байдена оказался сильнее, чем это предполагали.

По мнению Мартынова, отказ от подобного предложения российского президента может поставить крест на карьере Байдена, "который оказался непригоден для роли президента США". "Тем более что такой сценарий рассматривался во время выборов, когда ему в качестве вице-президента пристроили Камалу Харрис", – подчеркнул политолог.





Алексей Мартынов директор Международного института новейших государств, политолог, международный эксперт Этот весь скандал станет триггером отстранения Байдена от власти как слабака, как человека, который не может держать удар, не может говорить с Россией и Путиным.

Мартынов отметил, что заявление президента Путина с приглашением президента США на онлайн-дебаты – серьезная реакция России на оскорбления со стороны Байдена. "Это самый крутой шаг, круче ничего не бывает", – сказал эксперт.

По мнению политолога, если такой онлайн-батл двух лидеров мировых держав состоится, это может стать мировым шоу и событием как минимум десятилетия.

Ранее Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. Во время интервью глава Белого дома сказал, что хорошо знает Путина, а также согласился с тем, что считает его убийцей.

В ответ российский президент пожелал Байдену здоровья, а также заявил, что Соединенным Штатам придется считаться с Россией.