Байден не ответил на вопрос, согласен ли он поговорить с Путиным

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Американский президент Джозеф Байден отказался отвечать на вопрос журналиста, согласен ли он принять участие в дискуссии с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

После выступления Байдена на тему коронавируса в Белом доме один из репортеров задал ему вопрос о предложении российского коллеги провести разговор в прямом эфире. Байден проигнорировал данную реплику и покинул трибуну с вице-президентом Камалой Харрис.

Ранее Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, отметив, что такой формат будет интересным для россиян и американцев. Президент РФ напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от американского коллеги, поэтому на этот раз он выступил с предложением продолжить дискуссию в таком формате, чтобы избежать заочных споров.

До этого Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. Во время интервью глава Белого дома сказал, что хорошо знает Путина, а также согласился с тем, что считает его убийцей.