В Совете Федерации прокомментировали слова Байдена в адрес Путина

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в диалоге с Москвой 24, что высказывание Байдена о президенте России является серьезной ошибкой с его стороны и это недопустимо в межгосударственных отношениях. Однако Джабаров также не исключил, что Байден мог просто не расслышать вопрос.

Во время интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден заявил, что "знает" Владимира Путина, а российский президент "знает его". На вопрос журналиста, считает ли Байден своего российского коллегу убийцей, президент США кивнул головой и, немного замявшись, ответил: "Считаю".

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что подобные высказывания недопустимы на уровне отношений между государствами.





Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Я так понимаю, что, вероятно, господин Байден попутал все-таки. Это вообще недопустимо в межгосударственных отношениях, тем более для лидера одной из ведущих мировых держав.

При этом Джабаров также предположил, что президент США мог не расслышать вопрос, заданный телеведущим. "Я не исключаю вариант, что, может быть, он не расслышал вопрос. Потому что вопрос был задан достаточно провокационно. Но ответ был тоже невразумительный", – отметил сенатор.

По мнению Джабарова, в этом случае должна последовать реакция пресс-службы американского президента или Госдепа, где будет дезавуироваться это выступление и как-то нивелированы негативные последствия.





Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Если этого не последует, значит, это было сделано сознательно. И мы сделаем соответствующие выводы, потому что он оскорбил не только президента России – он оскорбил всю страну Россию. Потому что президент – национальный символ Российской Федерации.

Сенатор предположил, что таким образом Байден может собираться уйти, "на прощание хлопнув дверью и передав своему вице-президенту полномочия". Потому что, если президент США планирует быть на посту до конца срока, он не может допустить того, чтобы не встречаться с Путиным и не проводить саммиты (например, "Большую двадцатку"), сообщил Джабаров.

Парламентарий отметил, что таких высказываний на межгосударственном уровне раньше не было и не должно быть.





Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Я думаю, что это недопустимо. В мировой практике впервые такой случай. Думаю, что здесь серьезная ошибка со стороны Байдена.

Первой ответной реакцией России на высказывания Байдена уже стало приглашение в Москву посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций. Джабаров отметил, что это довольно редкое явление. "Это говорит о том, что страна, которая вызывает посла, крайне недовольна состоянием отношений со стороны, где работает этот посол. Дается такой сигнал, в данном случае Соединенным Штатам", – сообщил парламентарий.

Джабаров отметил, что оскорбления в сторону российского лидера еще сильнее сплотят граждан страны. "Народ России сейчас сильнее сплотится вокруг своего национального лидера. Попытки Байдена вбить клин между нашими людьми и президентом обречены на провал. В тяжелые минуты мы всегда сплачиваемся вокруг лидера", – подчеркнул сенатор.

Президент России Владимир Путин в ответ на слова Джо Байдена пожелал ему здоровья.

"Мы действительно лично знакомы, и я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" Желаю ему здоровья, это без иронии", – сообщил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина "очень плохими". По словам Пескова, заявлений, аналогичных выступлению Байдена, ранее в истории отношений Вашингтона и Москвы не бывало. Он выразил мнение, что высказывания американского лидера негативно скажутся на дальнейших контактах между странами.