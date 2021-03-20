Сын Трампа прокомментировал падение Байдена на трапе самолета

Джо Байден не устоял на трапе самолета

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, усомнился в том, что нынешний глава Белого дома Джо Байден три раза споткнулся на трапе президентского лайнера из-за сильного ветра.

Трамп-младший опубликовал в своем Twitter скриншот о том, что скорость ветра составляла около 6 метров в секунду.

Biden Spox: Yea, the wind!!! That’s it... the wind. The president is in tip top shape.



The wind: pic.twitter.com/Fw50a0jeHa — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021



Согласно данным американской метеослужбы, такой ветер "поднимает пыль и бумагу" и "шевелит небольшие ветви".

Сын Трампа в своем комментарии написал, что президент находится "в отличной форме".

Представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер ранее объяснила инцидент. По ее словам, было "очень ветрено", и она сама "почти упала".

Ранее Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета в штате Джорджия. Этот курьезный эпизод сняли на видео журналисты. Американский лидер споткнулся три раза, причем после третьего, вероятно, упал, однако быстро смог встать без посторонней помощи и, помахав рукой провожающим, зашел на борт.

