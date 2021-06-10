Оговорка Байдена оскорбила военных Великобритании

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Британские СМИ сочли за оплошность и бестактность оговорку, которую допустил президент США Джо Байден в ходе выступления перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в своей речи американский лидер неправильно произнес аббревиатуру "Королевские Военно-воздушные силы".

Вместо RAF он сказал RFA, что в зависимости от контекста может расшифровываться как Вспомогательный Королевский флот или обозначать нецензурное выражение.

Это уже не первая ошибка Байдена, ставшая предметом обсуждения в СМИ. Ранее президент США неправильно зачитал подготовленную речь, сказав, что с 20 января 2021 года прошло 15 месяцев.

А до этого Байден ошибся, произнося фамилию Путина.

