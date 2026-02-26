Собянин сообщил о ликвидации уже девятого БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожены еще два вражеских БПЛА на подлете к Москве. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Сотрудники экстренных служб ведут работы на месте падения обломков. Всего на данный момент известно о ликвидации девяти беспилотников, направлявшихся к столице.

Город подвергся атаке беспилотников в четверг, 26 февраля. Сперва были обезврежены два дрона, затем еще один, а позднее – еще два и один. Спустя время стало известно о ликвидации еще двух дронов, летевших к столице.

На фоне этого аэропорты Москвы – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево – временно приостановили прием и отправку рейсов. Позднее ограничения были отменены.