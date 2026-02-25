25 февраля, 09:51Происшествия
Фельдшерско-акушерский пункт полностью уничтожен в Брянской области после атаки ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по фельдшерско-акушерскому пункту в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области, здание полностью уничтожено. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, ВСУ применили дроны-камикадзе. Губернатор подчеркнул, что, атакуя гражданские объекты, они показывают свою бесчеловечную сущность.
Богомаз добавил, что в результате атаки никто не пострадал. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб.
Ранее ВСУ ударили по маршрутному автобусу с пассажирами в Брянской области. Атака зафиксирована в поселке Белая Березка в Трубчевском районе. Пострадавших нет, транспортное средство получило повреждения.