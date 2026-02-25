Путин поставил Москву в пример по внедрению цифровых платформ в медицине

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Владимир Путин во время выступления на Форуме будущих технологий поставил Москву в пример по внедрению цифровых платформ в медицине.

Президент отметил, что бригада скорой помощи во время поездки на вызов способна просмотреть на экране всю историю болезни человека. Благодаря этому врач знает, что нужно взять с собой или предпринять, чтобы спасти жизнь пациенту, подчеркнул глава государства.

Вместе с тем Путин высоко оценил успехи Москвы в цифровизации, особенно отметив внедрение платформенных решений. Он подчеркнул, что они уже сегодня играют ключевую роль в различных сферах, помогая ученым в проектах и связывая предпринимателей с потребителями.

До этого глава государства называл Москву регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине. Сергей Собянин, в свою очередь, добавил, что, согласно поручению президента, мегаполис продолжает развивать сервисы с использованием ИИ в соответствующей сфере. Причем региональные пациенты пользуются ими в четыре раза чаще москвичей.