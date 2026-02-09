Собянин: Москва по поручению президента развивает ИИ-сервисы в сфере медицины

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Москва по поручению Владимира Путина продолжает развивать сервисы с использованием искусственного интеллекта в сфере медицины. Об этом заявил Сергей Собянин на встрече с главой государства.

Мэр напомнил, что президент поставил задачу столице работать с регионами и передавать им свои возможности. Город с точки зрения ИИ-сервисов для определения диагнозов уже распространил технологии на 74 российских региона.

"Региональных пациентов уже практически в четыре раза больше, чем москвичей, пользуется, потому что они все подключены. Мы бесплатно обеспечиваем сервисами, и (люди. – Прим. ред.) получают очень быстро диагнозы по 60 сервисам. Достаточно эффективная история", – доложил градоначальник.

Помимо этого, Собянин рассказал Путину о строительстве клиник. По его словам, столичные власти запланировали возведение больших комплексов. Некоторые из них построены, другие находятся в стадии проектирования и строительства.

"В этом году мы запустим 62-ю больницу, это онкологическая клиника. Приступили к строительству Склифа, 52-й больницы, новой детской больницы и так далее", – отметил глава города.

Власти стараются, чтобы учреждения были клиниками будущего, чтобы они выглядели соответствующим образом и были украшением города, подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что в столице активно развивается ядерная медицина, которая помогает диагностировать и лечить сложные заболевания. Например, за последние годы в столице появились разные виды современные техники, позволяющие проводить больше исследований. Например, аппарат ПЭТ-КТ дает возможность за 1 сеанс четко увидеть распространенность онкологического процесса.