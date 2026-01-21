Новый ИИ-сервис для выявления остеопороза на ранних стадиях появился в Москве

Фото: комплекс соцразвития города Москвы

В Москве появился сервис на базе искусственного интеллекта для выявления остеопороза. Нейросеть автоматически анализирует и находит признаки патологии на КТ-исследованиях, которые проводились по другими клиническим показаниям, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что город последовательно внедряет ИИ-технологии в повседневную практику, например в анализ рентгеновских снимков по разным клиническим показаниям. Подход дополнительного скрининга на патологии позволяет предотвращать проблемы заранее.

"Недавно мы внедрили автоматический скрининг остеопороза на КТ-исследованиях. Он выявляет заболевание на ранних стадиях, когда человек еще даже не догадывается о проблеме, пока она развивается без симптомов. Это позволяет пациенту не проводить отдельное исследование, что уменьшает лучевую нагрузку. Более того, мы можем начать лечение раньше, снизить вероятность возникновения тяжелых переломов", – рассказала Ракова.

Остеопороз – это метаболическое заболевание скелета, характеризующееся снижением костной массы и нарушением микроархитектоники костной ткани. Болезнь часто остается незамеченной до появления серьезных осложнений и травм, уточнил главврач Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Юрий Васильев.

По его словам, новые сервисы уже работают с исследованиями и помогают не пропустить важные изменения в костной ткани. На изображении нейросеть выделяет цветом области отклонений, проводит измерения и составляет текстовое описание.

В рамках одного исследования комплексные ИИ-сервисы могут одновременно выявлять до 14 патологий. Это позволит гражданам, проходящим обследования по различным клиническим показаниям, получить дополнительную "страховку" от одного из самых незаметных заболеваний, добавил Васильев.

ИИ помогает медикам быстрее находить патологии на ранних стадиях и повышать точность измерений на снимках, однако окончательный диагноз всегда ставит специалист.

В настоящее время для столичных врачей доступно свыше 60 ИИ-сервисов для выявления признаков заболеваний по 43 клиническим направлениям. Кроме того, в системе здравоохранения работают 12 комплексных решений, выявляющих сразу несколько патологий на одном снимке. Всего нейросети проанализировали уже почти два миллиона КТ-исследований.

Тем временем в Москве в 2 раза сократились сроки получения результатов анализов благодаря цифровизации лабораторной службы. При этом анализы не требуют повторной сдачи при переводе в другое медучреждение. Все документы загружаются в электронную медкарту пациента.