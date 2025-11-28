Более 70 российских регионов подключились к столичным медицинским ИИ-сервисам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

К платформе "МосМедИИ", предназначенной для анализа рентген-исследований с использованием искусственного интеллекта (ИИ), присоединились уже 74 региона России. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, столица обладает значительным опытом в применении ИИ для поддержки врачей в их ежедневной работе, а также для улучшения диагностики и лечения. В частности, в городе было разработано 22 национальных стандарта в этой области, из которых 9 начали действовать в текущем году, а еще 5 вступят в силу с января 2026 года.

"Параллельно мы масштабируем лучшие решения на всю страну: к платформе "МосМедИИ" <...> подключились уже 74 региона, включая два новых – Тулу и Севастополь. В сумме врачи проанализировали более восьми миллионов исследований", – отметила Ракова.

Заммэра подчеркнула, что разработки Москвы стали основой для национальных стандартов по применению передовых технологий в медицине. Это способствует ускорению внедрения цифровых помощников по всей России и созданию надежной экосистемы с четкими стандартами качества.

Ранее Ракова анонсировала создание в столице уникального архива цифровых патоморфологических изображений в онкологии. Она уточнила, что Москва стала первым мегаполисом мира, который полностью перешел на цифровую патоморфологию в области лечения рака. Все исследования проводятся в электронном формате.