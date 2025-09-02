Собянин: в Москве разработали ИИ-систему для диагностики ЛОР-заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии имени Л. И. Свержевского создал систему на базе искусственного интеллекта, которая способна изучать эндоскопические снимки и оперативно выявлять ЛОР-заболевания. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, эта система уже может диагностировать формы наружного и острого среднего отита, хронического среднего отита и новообразования гортани. Собянин отметил, что данная разработка помогает в выявлении признаков норм или патологий, поэтому окончательное решение всегда остается за врачом.



Систему уже применяют в пилотном режиме в НИКИО имени Л. И. Свержевского, Диагностическом клиническом центре № 1 и Клинико-диагностическом центре № 4. Однако эту разработку будут улучшать, чтобы повысить точность результатов. Также специалисты планируют обучить ИИ выявлять заболевания полости носа.



"Автоматизация диагностических процессов позволит повышать эффективность маршрутизации пациентов, а полученные данные будут использоваться для повышения квалификации специалистов", – заключил мэр.

Ранее Собянин рассказывал, как в Москве проходит клиническое тестирование ИИ-системы для диагностики инсульта и отбора пациентов на хирургическое лечение.

Мэр напомнил, что систему разработали в рамках гранта врачи городской клинической больницы имени И. В. Давыдовского вместе с московской инновационной компанией при поддержке Медтеха.

ИИ-система уже была проверена в инсультном стационаре ГКБ имени И. В. Давыдовского. Она позволяет оперативно принимать решение о необходимости и эффективности операции при ишемическом инсульте. Кроме того, данная разработка может предоставить подходящую тактику ведения пациента.

