Собянин рассказал о тестировании уникальной ИИ-системы для диагностики инсульта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, как в Москве проходит клиническое тестирование ИИ-системы для диагностики инсульта и отбора пациентов на хирургическое лечение.



Мэр напомнил, что систему разработали в рамках гранта врачи городской клинической больницы имени И. В. Давыдовского вместе с московской инновационной компанией при поддержке Медтеха.

ИИ-система уже была проверена в инсультном стационаре ГКБ имени И. В. Давыдовского. Она входит в локальный цифровой контур медучреждения и позволяет оперативно принимать решение о необходимости и эффективности операции при ишемическом инсульте.

Кроме того, данная разработка может предоставить подходящую тактику ведения пациента. Для этого ей потребуется компьютерная томография и снимок МРТ. Однако окончательный вердикт о лечении пациента выносит врач. ИИ-система лишь помогает медикам в сложных случаях, указывает на возможные риски и уменьшает вероятность ошибок.

"После клинического подтверждения эффективности технология может быть масштабирована на всю инсультную сеть Москвы", – заключил Собянин.

Ранее в столице внедрили новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления переломов костей плечевого сустава. Это уже 41-е направление, по которому московские рентгенологи применяют нейросети.

Алгоритм выделяет подозрительные участки и проводит нужные измерения, тем самым ускоряя расшифровку исследований и повышая точность выявления травм. Такой ИИ-сервис особенно важен в травматологических пунктах, где требуется оперативность и точность при постановке диагноза, чтобы своевременно назначить лечение и снизить риск осложнений.

