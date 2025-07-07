Москвичи смогут внести показатели здоровья в медкарту через ИИ-ассистента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москва первой в России внедрила возможность внесения показателей здоровья в электронную медицинскую карту с помощью ИИ-ассистента Алисы. Воспользоваться этой функцией можно в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы стремимся сделать все, чтобы вовлечь москвичей в заботу о своем здоровье – для этого мы развиваем простые и понятные инструменты и сервисы. Основной приоритет в этом направлении – повышение функционала и удобства электронной медицинской карты", – отметила замглавы города.

Она также уточнила, что по итогам последнего года москвичи начали пользоваться электронной версией медкарты на четверть чаще. При этом в "Дневнике здоровья", где можно фиксировать показатели артериального давления, пульса, уровня сахара и кислорода в крови, за этот период было создано более 300 миллионов записей.

ИИ-ассистент Алиса сможет передавать в электронную карту показатели пульса и артериального давления, уточнила Ракова. Эта функция станет дополнением к цифровому маршруту пациента, который последовательно внедряется в здравоохранении города. Воспользоваться ей можно будет в интернете, а также с любых устройств, на которых установлена Алиса, – от смартфонов до умных колонок.

Для этого пользователь должен получить доступ к электронной медкарте и пройти авторизацию в приложении "ЕМИАС.ИНФО" с помощью учетной записи портала mos.ru. Затем необходимо открыть раздел "Дневник здоровья" и нажать "Подключить Алису". Дальнейшие действия будут определяться пошаговой инструкцией.

ИИ-ассистент назовет пользователю код, который он должен будет ввести в приложении. Когда подключение завершится, необходимо произнести: "Алиса, запусти навык ЕМИАС". После этого можно будет голосом передавать показатели верхнего и нижнего артериального давления и пульса.

При этом все данные будут передаваться в электронную медицинскую карту через защищенный канал ЕМИАС. На процедуру потребуется не более минуты. В дальнейшем врач сможет воспользоваться этой информацией как частью клинической картины при очном или дистанционном приеме.

Сервис начал работать в экспериментальном режиме. До конца лета планируется расширить его функционал. В частности, пользователи получат возможность добавлять показатели уровня сахара и кислорода в крови, данные о приступах стенокардии, а также отслеживать изменения роста и веса.

Между тем за два года искусственный интеллект помог столичным медикам расшифровать около миллиона маммограмм по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС). Использование нейросетей позволило сэкономить время врачей, минимизировав риск пропуска патологии, так как точность работы ИИ сопоставима с уровнем опытного специалиста.

