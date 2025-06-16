Нейросети помогли столичным врачам расшифровать почти 1 млн маммограмм

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве искусственный интеллект (ИИ) за два года расшифровал почти миллион маммограмм по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС), передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

По ее словам, использование нейросетей позволило сэкономить время врачей, минимизировав риск пропуска патологии, так как точность работы ИИ уже сопоставима с уровнем опытного специалиста.

Помимо этого, во всех взрослых поликлиниках по новому стандарту устанавливаются современные маммографы. Это позволило увеличить число проводимых исследований более чем в два раза за четыре года. Благодаря цифровым технологиям и современному оборудованию доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях в Москве достигла 80%, отметила Ракова.

В 2023 году столица первой в России внедрила двойное чтение маммографических исследований с участием ИИ и врача-рентгенолога. Нейросеть анализирует изображение и выделяет на нем подозрительные области, после чего специалист проверяет снимок и принимает окончательное решение о диагнозе. Это позволило ускорить процесс диагностики и снизить нагрузку на врачей.

При этом новый ИИ-сервис внедряют в столичную систему здравоохранения только после успешного прохождения тестирования и контроля. Качество сервиса и точность работы нейросетей в каждом случае контролирует группа из экспертов и практикующих медиков, обратил внимание главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев.

Планируется, что столица станет одним из первых регионов страны, где введут упрощенное тестирование сервисов ИИ в медицине. Это ускорит внедрение технологий в клиническую практику по всей России, отметил ранее Васильев. Упрощенное тестирование позволит нейросетям быстрее и надежнее проходить все этапы проверки.