В Москве представлен обновленный рейтинг ИИ-сервисов для лучевой диагностики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице представлен обновленный рейтинг сервисов искусственного интеллекта (ИИ) в лучевой диагностике, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения города, директора столичного Центра диагностики и телемедицины (ЦДиТ) Юрия Васильева.

"Только в лучевой диагностике московские рентгенологи используют более 50 различных ИИ-сервисов по 39 клиническим направлениям", – сказал он.

Сервисы ИИ помогают медикам анализировать снимки КТ, МРТ, рентгенографии, флюорографии и маммографии. Технологии нейросетей охватывают все московские медицинские учреждения, чтобы помочь снизить нагрузку на врачей и позволить им точнее и быстрее проанализировать снимки.

В это же время команда ЦДиТ регулярно публикует рейтинг умных решений, оценивая не только их точность и стабильность, но и соответствие необходимым требованиям.

"Такой подход позволяет создать здоровую конкуренцию среди разработчиков, обеспечивая постоянное совершенствование алгоритмов. Благодаря прозрачной методике оценки медицинские организации могут выбирать лучшие технологии среди десятков надежных решений", – указал Васильев.

Рейтинг создается для каждого из направлений, где применяется ИИ. Это также позволяет проверить динамику развития конкретного сервиса с течением времени, чтобы понять его надежность и стабильность.

Активное развитие в прошлом году, в частности, показали алгоритмы для автоматизации измерений предстательной железы на магнитно-резонансной томографии, выявления грыж, протрузий и стенозов на магнитно-резонансной томографии пояснично-крестцового и шейного отделов позвоночника, а также выявления сколиоза на рентгенограмме позвоночника.

Современные умные решения применяются в Москве сравнительно недавно, напомнил Васильев. При этом, по данным экспертов ЦДиТ, ИИ-решения показывают устойчивый прогресс.

Кроме того, публичность рейтинга позволяет улучшать качество алгоритмов постоянно. Также специалисты акцентируют внимание на безопасности умных решений, которые допускаются к работе с данными пациентов.

Оценка сервисов ИИ включает технологический и клинический мониторинг результатов работы. Это не только точность оконтуривания и описания признаков заболеваний, но и скорость обработки данных. По регламенту, исследование не должно длиться свыше 6 минут 30 секунд.

Столичные сервисы искусственного интеллекта научились выявлять признаки патологий на медицинских изображениях по еще 4 клиническим направлениям. Кроме того, ИИ помогает столичным медикам выявить признаки пневмоторакса и изменения подмышечных лимфоузлов на компьютерной томограмме, а также перелома тел позвонков.

