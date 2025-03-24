ИИ-сервисы в Москве научились определять патологии по 39 клиническим направлениям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве сервисы искусственного интеллекта (ИИ) научились выявлять признаки патологий на медицинских изображениях еще по четырем клиническим направлениям. Таким образом, нейросети могут определять признаки патологий уже по 39 направлениям, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как подчеркнула вице-мэр, сервисы на основе ИИ помогают рентгенологам на протяжении последних пяти лет.

"Они умеют определять признаки различных заболеваний и даже находить те отклонения, поиск которых изначально не был целью обследования. Так обследуемый может узнать о заболевании, о котором даже не подозревал, обращаясь к врачу по другому вопросу", – пояснила Ракова.

По ее словам, развитие комплексных сервисов сейчас является одним из ключевых направлений работы при использовании ИИ.

Нейросети помогают выявить признаки пневмоторакса и изменения подмышечных лимфоузлов на компьютерной томограмме, а также перелома тел позвонков. Вместе с тем они полезны для автоматизации рутинных измерений патологий головного мозга на магнитно-резонансной томограмме.

В пресс-службе комплекса социального развития столицы отметили, что ИИ улучшает качество медпомощи и дает пациентам возможность начать лечение на ранних стадиях заболевания.

Между тем количество высокотехнологичных операций в Москве за год выросло с 2,1 до 126 тысяч. Как рассказал Сергей Собянин, в 2024 году более 34 тысяч раз были использованы передовые методы лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, заметно выросло число операций по установке кардиовертера-дефибриллятора, а также по транскатетерной имплантации, протезированию и пластике сердечных клапанов.