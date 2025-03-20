Объем операций на сердце и сосудах в Москве вырос на 26% за пять лет

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За последние пять лет объем операций на сердце и сосудах в Москве вырос на 26%. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Вице-мэр отметила, что в столице регулярно повышают доступность помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, в городе развивается каркас кардиологической службы, в медицинские учреждения закупается высокотехнологичное оборудование. Помимо этого, разрабатываются и внедряются новые методы лечения.

"Ведь именно своевременно оказанное оперативное лечение в большинстве случаев играет ключевую роль в спасении жизней и помогает минимизировать риск тяжелых осложнений", – добавила Ракова.

По ее словам, на базе крупных столичных многопрофильных медицинских учреждений функционируют инсультные и инфарктные центры, которые распределены по территории города.

Между тем в прошлом году специалисты выполнили свыше 34 тысяч операций пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, уточнила Ракова.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что количество высокотехнологичных операций в Москве за год выросло от 2,1 до 126 тысяч. По его словам, в 2024 году более 34 тысяч раз были использованы передовые методы лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, заметно выросло число операций по установке кардиовертера-дефибриллятора, а также по транскатетерной имплантации, протезированию и пластике сердечных клапанов.