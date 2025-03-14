Сергей Собянин: Москва готовится к запуску производства новых лекарств

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Москва готовится к запуску производства новых лекарств, в том числе содержащих моноклональные антитела, которые применяются для терапии ревматоидного артрита и остеопороза. Первые партии поступят к концу 2025 года или началу 2026 года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Кроме того, в городе будет запущено производство лекарственных препаратов для терапии редких болезней по пяти международным непатентованным наименованиям. Ежегодно планируется выпускать от 3,8 до 5,4 миллиона флаконов, отметил мэр. Также Москва готовится к запуску семи международных непатентованных наименований противоопухолевых лекарственных средств.

"В столице уже работают больше 300 предприятий, которые постоянно наращивают объемы производства и расширяют ассортимент продукции. Это позволяет решать важнейшую на сегодня задачу – обеспечение горожан и жителей страны лекарствами и медицинскими изделиями", – добавил Собянин.

По его словам, поддержка города позволила производствам в январе текущего года нарастить выпуск лекарств на 12,3%. При этом в 2024 году объем рынка фармацевтической продукции в Москве составил 606,3 миллиарда рублей, что на 43,8% больше, чем в 2023 году, если сравнивать в сопоставимых ценах.

Между тем Федеральное медико-биологическое агентство завершило доклиническое исследование нового генноинженерного препарата для лечения онкологических заболеваний. Лекарство предназначено для лечения самых сложных, агрессивных и быстрорастущих опухолей, которые не поддаются стандартным методам лечения рака.

Кроме того, главный внештатный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн сообщил, что персональная вакцина от рака может стать доступна пациентам через 2,5 года. Препарат будет бесплатным.