Объем промышленного производства в Москве вырос на 7,5%

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Объем промышленного производства в Москве в январе 2025 года вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Начало года показало положительную динамику в промышленном секторе столицы. По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает компании, что позволяет отрасли уверенно развиваться", – сказал Ликсутов.

Обрабатывающие предприятия в январе нарастили выпуск продукции на 10,7%. В результате городские фирмы стали создавать больше продуктов питания, бумаги, химизделий, лекарств, электрооборудования и других товаров.

"В январе текущего года столичные обрабатывающие предприятия отгрузили продукции на сумму свыше 874,3 миллиарда рублей, что на 12,3% превышает результаты 2024-го", – указал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В Москве на 16% выросли поставки продуктов питания и почти в 1,5 раза – мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств. Кроме того, в более чем 2,5 раза выросли поставки одежды.

Столичные фирмы имеют возможность получить большой пакет мер поддержки от властей Москвы. Им доступно свыше 20 инструментов, с помощью которых компании могут модернизировать производство, внедрить новые технологии, получить выгодное финансирование, развить экспортный потенциал и многое другое.

Ранее Ликсутов рассказывал, что в Москве в 2025 году введут в эксплуатацию свыше 40 объектов производства по программе стимулирования создания мест приложения труда. Там смогут трудиться свыше 35 тысяч горожан. Заммэра отмечал, что это способствует снижению маятниковой миграции и соответствует концепции 15-минутного города.

