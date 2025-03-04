04 марта, 10:23Экономика
Оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 10,3% в 2024 году
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Оборот производителей продуктов питания по итогам прошлого года увеличился на 10,3%, составив 807,1 миллиарда рублей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
По ее словам, почти 22% от всего оборота, то есть 175,6 миллиарда рублей, обеспечили производители мясной продукции. Около 15% (117,1 миллиарда рублей) заработали заводы, хлебобулочные и мучные кондитерские предприятия, более 12% (97,7 миллиарда рублей) – производители молочной продукции.
Лидерами роста стали компании, специализирующиеся на выпуске масложировой продукции – их оборот увеличился почти в три раза – до 2,1 миллиарда рублей. Прибыль мукомольных заводов увеличилась на 56% – до 15,6 миллиарда рублей, производители напитков заработали на 32% больше, чем годом ранее – 85 миллиардов рублей.
Более 80% оборота пищевой промышленности – 648,7 миллиарда рублей – приходится на крупные и средние предприятия, которые в 2024 году выросли на 10%. Оборот предприятий из сектора малого бизнеса составил около 20% –158,4 миллиарда рублей.
Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, по итогам прошлого года производители более чем в 1,5 раза увеличили выпуск рыбной продукции, на 8,1% – мясной, на 6,2% – молочной и на 4,2% – хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Объем отгрузки вырос более чем на 20%, уточнил он. Доля Москвы в общем обороте пищевой промышленности составила 6%.
Ранее стало известно, что в Краснопахорском районе ТиНАО появится предприятие по выпуску готовой еды, которое станет частью крупного пищевого кластера. Инвестор занимается поставкой блюд и полуфабрикатов для пассажирских скоростных поездов.
Как отмечал Сергей Собянин, одной из приоритетных задач правительства столицы является обеспечение продовольственной безопасности. Ежегодно Москва потребляет около 13,1 миллиона тонн продуктов питания.
Изделия столичной пищевой промышленности проходят строгий контроль безопасности