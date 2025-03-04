Оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 10,3% в 2024 году

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Оборот производителей продуктов питания по итогам прошлого года увеличился на 10,3%, составив 807,1 миллиарда рублей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, почти 22% от всего оборота, то есть 175,6 миллиарда рублей, обеспечили производители мясной продукции. Около 15% (117,1 миллиарда рублей) заработали заводы, хлебобулочные и мучные кондитерские предприятия, более 12% (97,7 миллиарда рублей) – производители молочной продукции.

Лидерами роста стали компании, специализирующиеся на выпуске масложировой продукции – их оборот увеличился почти в три раза – до 2,1 миллиарда рублей. Прибыль мукомольных заводов увеличилась на 56% – до 15,6 миллиарда рублей, производители напитков заработали на 32% больше, чем годом ранее – 85 миллиардов рублей.

Более 80% оборота пищевой промышленности – 648,7 миллиарда рублей – приходится на крупные и средние предприятия, которые в 2024 году выросли на 10%. Оборот предприятий из сектора малого бизнеса составил около 20% –158,4 миллиарда рублей.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, по итогам прошлого года производители более чем в 1,5 раза увеличили выпуск рыбной продукции, на 8,1% – мясной, на 6,2% – молочной и на 4,2% – хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Объем отгрузки вырос более чем на 20%, уточнил он. Доля Москвы в общем обороте пищевой промышленности составила 6%.

Ранее стало известно, что в Краснопахорском районе ТиНАО появится предприятие по выпуску готовой еды, которое станет частью крупного пищевого кластера. Инвестор занимается поставкой блюд и полуфабрикатов для пассажирских скоростных поездов.

Как отмечал Сергей Собянин, одной из приоритетных задач правительства столицы является обеспечение продовольственной безопасности. Ежегодно Москва потребляет около 13,1 миллиона тонн продуктов питания.