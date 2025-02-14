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14 февраля, 13:30

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Пищевое предприятие построят в Краснопахорском районе ТиНАО

Пищевое предприятие построят в Краснопахорском районе ТиНАО

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Предприятие по выпуску готовой еды появится в ТиНАО. Участок под строительство расположен в Краснопахорском районе. Как уточнил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, площадь здания под производство составит до 76 тысяч квадратных метров, вложения в проект – примерно 7,5 миллиарда рублей.

Предприятие станет частью крупного пищевого кластера. Инвестор занимается поставкой блюд и полуфабрикатов для пассажирских скоростных поездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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