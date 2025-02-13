Около 48 тыс лифтов заменили в столице по программе капремонта с 2011 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Около 48 тысяч лифтов заменили в столице в рамках программы капремонта с 2011 года, рассказал заммэра Петр Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства (КГХ).

"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы (Сергея Собянина. – Прим. ред.)", – указал вице-мэр.

Бирюков подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности. Кроме того, оно требует регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

В свою очередь, в комплексе добавили, что с 2018 года лифты в многоквартирных домах, которые обслуживаются региональным оператором, заменяются строго по истечении 25 лет эксплуатации, без продления срока службы. Причем под замену подпадают как грузовые, так и пассажирские подъемники.

Работа включает в себя демонтаж старого оборудования, установку новых подъемников с большей грузоподъемностью. Вместе с тем для удобства жителей специалисты увеличивают размер дверного проема по возможности.

В новых кабинах панель управления выполнена из нержавеющей стали, установлены кнопки с увеличенной площадью нажатия, подсветкой и шрифтом Брайля. Во всех новых лифтах есть цветной дисплей, зеркало и поручень на боковой или задней стене.

С начала 2025 года сотрудники комплекса городского хозяйства осмотрели более 100 тысяч газовых плит в Москве. Специалисты проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности устройств.

В столице примерно 1,8 миллиона семей используют газовые плиты. При этом за техническое состояние и замену газового оборудования отвечает владелец или арендатор жилого помещения.