В московских дворах установили более 9,7 тысячи фонарей в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В 2024 году во дворах Москвы установили 9 755 фонарей. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Организации качественного освещения дворовых территорий уделяется особое внимание. Только в 2024 году установили 9 755 дополнительных опор освещения", – приводит его слова телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

Как уточнил заммэра, больше всего новых фонарей появилось в этом году на территории Новой Москвы – 3 510 единиц. В Центральном административном округе установили 1 092 фонаря, в Восточном административном округе – 841. Количество приборов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в столице сегодня 1 миллион, все они оборудованы умными датчиками, чтобы диспетчеры могли управлять уличным освещением в дистанционном режиме, добавил Бирюков.

Ранее сообщалось, что сотрудники комплекса городского хозяйства установят пять тысяч новых домовых и городских указателей в 2025 году в рамках программы создания единой системы единой навигации. В Москве появятся 1,1 тысячи городских и 3,7 тысячи домовых указателей.

Между тем московские строители завершили первый этап ремонта Краснопресненского моста и приступили ко второй части работ. Сейчас идет демонтаж балок пролетного строения, из-за чего для машин доступны четыре полосы.