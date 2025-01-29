Пять тысяч домовых и городских указателей будут установлены в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Сотрудники комплекса городского хозяйства установят пять тысяч новых домовых и городских указателей в 2025 году в рамках программы создания единой системы единой навигации.

В Москве появятся 1,1 тысячи городских и 3,7 тысячи домовых указателей.

"Указатели помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту", – цитирует пресс-служба комплекса заммэра Петра Бирюкова.

В столице все элементы навигации соответствуют установленным нормам. Таблички синего цвета с белыми буквами легко читаются и гармонично вписываются в архитектурный облик улиц, подчеркнула пресс-служба комплекса.

Также специалисты продолжат создавать историческую навигацию, в рамках которой в прошлом году в парке Победы были установлены 40 информационных модулей и 14 указателей с QR-кодами.

"С момента старта программы в 2014 году на улицах Москвы установили около 120 тысяч новых указателей", – рассказали в ведомстве.

Также в этом году комплекс отремонтирует более 16 тысяч подъездов. Будет выполнена облицовка стен, ступеней и перил. Поврежденные конструкции и элементы отремонтируют, а некоторые стеклопакеты и двери заменят. Сотрудники комплекса также поменяют таблички этажности и обновят систему освещения.