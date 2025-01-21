60 км барьерных ограждений отремонтировано в Москве в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в 2024 году отремонтировали 60 километров барьерных ограждений. Об этом сообщает телеграм-канал городского хозяйства столицы.

Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, ремонт барьерных ограждений является одним из важных направлений работы дорожных служб.

"Мероприятия проводим в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности", – пояснил Бирюков.

Отмечается, что чаще всего ремонт барьерных ограждений проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей. В работе используются ограждения, которые способны удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 километров в час. Конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, а также не допустить выезд машины на встречную полосу.

Кроме того, в декабре прошлого года комплекс городского хозяйства завершил ремонт Костомаровского моста в центре Москвы. Мост был построен в 1941 году. С тех пор капитальный ремонт не проводился. В процессе работ движение транспорта не останавливалось полностью, но вводились временные ограничения для некоторых участков дороги.