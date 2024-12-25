Костомаровский мост отремонтировали в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Комплекс городского хозяйства завершил ремонт Костомаровского моста в центре Москвы, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта", – отметил Бирюков.

Мост был построен в 1941 году. С тех пор капитальный ремонт не проводился. В процессе работ движение транспорта не останавливалось полностью, но вводились временные ограничения для некоторых участков дороги. В рамках ремонта были проведены работы по обновлению гидроизоляции, ремонту деформационных швов и замене асфальтобетонного покрытия.

Также были проведены работы по восстановлению дорожного покрытия, лестничных маршей и несущих элементов конструкции моста. Благодаря капитальному ремонту удалось продлить срок службы Костомаровского моста, а также повысить уровень безопасности для водителей и пешеходов, подчеркнул заммэра.

Между тем в районе Цветного бульвара завершено благоустройство пяти переулков. Были обновлены Большой, Средний и Малый Каретные, 2-й Колобовский и Лихов переулки.

Основная цель благоустройства заключалась в создании комфортных условий для пешеходов, не нарушив при этом функцию транзита. В ходе реализации проекта "Чистое небо" воздушные линии были перенесены в подземные кабельные каналы общей протяженностью 2,6 километра.