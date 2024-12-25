Благоустройство пяти переулков завершено в районе Цветного бульвара

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Комплекс городского хозяйства завершил благоустройство пяти переулков в районе Цветного бульвара. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Так, были обновлены Большой, Средний и Малый Каретные, 2-й Колобовский и Лихов переулки. Основная цель благоустройства заключалась в создании комфортных условий для пешеходов, не нарушив при этом функцию транзита.

В ходе реализации проекта "Чистое небо" воздушные линии были перенесены в подземные кабельные каналы общей протяженностью 2,6 километра. Это позволило улучшить внешний вид территории и обеспечить надежную работу коммуникаций. Также был проведен ремонт существующей системы водоотведения.

"Расширить тротуары в узких переулках, где существует транзитное автомобильное движение, было достаточно сложно, но тем не менее пешеходную зону увеличили. Заменили 11,7 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров и почти 18 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части, обустроили более 340 пешеходных пандусов на съездах с тротуаров и въездах во дворы, упорядочили автомобильные парковки и организовали около 30 велопарковок", – обратил внимание заммэра.

В местах пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью установили специальные конструкции, которые выделяют пешеходов в темное время суток. Эти конструкции оснащены яркими источниками света, которые обеспечивают хорошую видимость для водителей. В переулках было установлено более ста современных фонарей.

Для удобства жителей города также были установлены скамейки. Чтобы помочь людям ориентироваться в районе, появилось шесть новых указателей. Кроме того, в рамках работ был обновлен существующий газон и создан новый общей площадью 3,7 тысячи квадратных метров.

Между тем в ЮВАО в 2024 году благоустроили сразу девять общественных пространств. В Рязанском районе работы прошли в сквере имени Федора Полетаева, где возвели игровое пространство и обновили оборудование спортивной площадки. Там появились лавочки и скамейки для тихого отдыха.

В Люблине благоустройство коснулось "Аллеи молодых семей", там поселились капибары, появился новый игровой комплекс с батутом, современные тренажеры для воркаута, а также были обновлены хоккейная коробка, площадка для собак, пространство для катания на самокатах и скейтах.