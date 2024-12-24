24 декабря, 12:53Мэр Москвы
Собянин рассказал о развитии территорий возле крупнейших университетов Москвы
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В Москве в 2024 году благоустроили ряд территорий возле университетов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Как отметил мэр, был приведен в порядок сквер у главного здания МГУ, а также улицы Менделеевской, Академика Хохлова и Лебедева. Кроме того, специалисты восстановили исторический облик фонарей. На улице Миклухо-Маклая возле РУДН расширили тротуары. Также обустроили два наземных пешеходных перехода, установили новое освещение, разбили газон и высадили деревья.
"Обновили пространство возле МГТУ имени Н. Э. Баумана. Сделали комфортный пешеходный маршрут от главного корпуса университета до факультета энергомашиностроения", – сказал Собянин, добавив, что здесь также установили лавочки, освещение и высадили газон.
При этом на территории Российского биотехнологического университета создали три функциональные зоны со спортплощадками, местами для отдыха и сценой с медиаэкраном и амфитеатром.
Между тем сразу девять общественных пространств благоустроили в 2024 году на территории ЮВАО. В Рязанском районе работы прошли в сквере имени Федора Полетаева, где возвели игровое пространство и обновили оборудование спортивной площадки. В Люблине благоустройство коснулось "Аллеи молодых семей".
Сергей Собянин: на севере Москвы благоустроили два парка и два сквера