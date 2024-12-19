Новая набережная появится в Рублево-Архангельском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории Рублево-Архангельского в столичном районе Кунцево появится новая набережная. Проект второго этапа берегоукрепления Москвы-реки в микрорайоне СберСити уже согласовали, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя городского комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова.

"Согласно документации, она будет повторять существующую береговую линию. Протяженность набережной на этом участке составит около 817 метров", – пояснил Щербаков.

По его словам, при берегоукреплении набережной будут использовать два вида конструктивных решений. Это стена консольного типа из шпунтов и стена с анкерными устройствами типа больверка.

Сооружение, которое будет представлять собой проницаемую для грунтовых вод конструкцию, спроектировали с учетом возможных неблагоприятных сочетаний нагрузок и воздействия окружающей среды. Специалисты также проведут антикоррозийную обработку металлоконструкций.

Между тем строительство моста через Москву-реку от Шелепихинской набережной до Филевской поймы будет завершено во втором полугодии 2025 года. Об этом ранее сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, мост улучшит транспортную ситуацию для четырех районов Москвы. Его длина составляет 315 метров.