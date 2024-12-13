Собянин: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство моста через Москву-реку от Шелепихинской набережной до Филевской поймы будет завершено во втором полугодии 2025 года, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительных работ.

"Мост улучшит транспортную ситуацию для четырех районов Москвы. Сегодня закончили надвижку основных конструкций моста. В целом должны сдать в эксплуатацию в сентябре-октябре месяце следующего года", – сказал мэр.

В свою очередь, исполнительный директор фирмы-подрядчика "Дороги и Мосты Нацпроектстроя" Михаил Григорьев рассказал, что во время строительства было собрано более 8 000 металлоконструкций.

"Постараемся, по оптимистическому сценарию, который мы обязательно выполним, в августе или сентябре месяце запустить данный объект в эксплуатацию", – обозначил подрядчик.

Строить мост начали еще в январе 2023 года, сейчас его готовность оценивается в 53%. Его длина составляет 315 метров, что позволит разместить здесь 6 полос движения в обоих направлениях, а также пешеходные тротуары.

Сооружение соединит Береговой проезд с Шелепихинской набережной и одноименным шоссе. Это позволит сократить объезд Москвы-реки на 2,7 километра и сэкономит водителям в среднем 8 минут времени. Всего в рамках проекта возводится 2,1 километра дорог, включая 3 эстакады, разворотный съезд и сам мост.

Ранее Собянин запустил движение по путепроводу через железнодорожные пути МЦД-1, что позволило связать САО и СВАО Москвы. Так, двухполосный путепровод длиной 650 метров связал улицу 800-летия Москвы в Восточном Дегунине и Инженерную улицу в Алтуфьевском.

