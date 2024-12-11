Собянин: развязку на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе реконструируют

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные власти утвердили план реконструкции развязки на пересечении Звенигородского шоссе и Третьего транспортного кольца, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, проект предусматривает строительство и реконструкцию порядка двух километров дорог, включая четыре новых съезда.



Также планируется возвести внеуличный пешеходный переход через Звенигородское шоссе, обустроить наземные пешеходные переходы через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок.

Ранее Собянин заявил, что с начала года в столице построили больше 60 километров дорог.



Среди них – участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от станции метро "Новомосковская" до улицы Эдварда Грига, участок, соединяющий МCД и Симферопольское шоссе, а также первая очередь трассы Мамыри – Пенино – Шарапово и транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе.



Кроме того, за год построено 24 искусственных сооружения и 5 пешеходных переходов. Так, например, новые пешеходные мосты появились между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, а также через Яузу – рядом с учебными корпусами МГТУ имени Баумана и проездами Кадомцева и Проектируемого № 742.



Мэр подчеркнул, что в ближайшие три года в столице планируется построить больше 250 километров дорог.