Собянин рассказал об инженерных сооружениях, которые построят в Москве в течение двух лет

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В столице в ближайшие два года планируют построить 45 инженерных сооружений. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

По его словам, с 2011 года в городе возвели более 450 таких конструкций. Речь идет о мостах, тоннелях, путепроводах и других объектах.

"Темп не сбавляем и в ближайшие два года построим еще 45 сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, автомобильный мост через Москву-реку между районами Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники и еще один через Москву-реку в створе Берегового проезда", – говорится в публикации мэра.

Кроме того, уже построили винчестерный тоннель на Северо-Западной хорде. Транспортные средства движутся по нему друг над другом. Такие проекты, по словам Собянина, позволяют снижать влияние строительства на дорожную сеть.

В городе за 14 лет возвели 40 мостов, в том числе мост через Кожуховский затон, Карамышевский мост и мост через затон Новинки. Таким образом удалось соединить разрозненные столичные районы и сократить перепробег автомобилей, подчеркнул градоначальник.

В период c 2025 по 2027 год в Москве построят еще 259 километров дорог и 45 искусственных сооружений, резюмировал мэр.

Между тем готовность эстакады – съезда с МКАД в сторону области на 10-м участке южного направления МСД оценивается в 80%. Там уже завершено бетонирование парапетного ограждения. Строители начали устройство гидроизоляции и укладку асфальта, после чего на дорожное полотно нанесут разметку.

