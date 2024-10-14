Готовность эстакады – съезда с МКАД на южном направлении МСД оценили в 80%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Эстакада – съезд с МКАД в сторону области на 10-м участке южного направления МСД готова на 80%. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Вице-мэр отметил, что уже завершено бетонирование парапетного ограждения. Рабочие приступают к устройству гидроизоляции и укладке асфальта с последующим нанесением разметки. Помимо этого, готова конструктивная часть. Строители занимаются покраской эстакады и прокладкой инженерных сетей.

На 10-м участке южного направления МСД построят 12,2 километра дорог, четыре эстакады, два тоннеля, мост через реку Битцу, три пешеходных перехода, а также реконструируют один переход через Варшавское шоссе. Запуск движения транспорта производится в два этапа.

В рамках первого пускового этапа, который состоялся 5 сентября, введено в эксплуатацию свыше четырех километров дорог и три искусственных сооружения. Среди них – тоннель на пересечении с МКАД, мост по основному ходу через Битцу и эстакада – съезд на Симферопольском шоссе, рассказал руководитель столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Строительный цикл эстакады – съезда с МКАД на южное направление МСД на всех этапах контролирует Мосгосстройнадзор. Как уточнил его председатель Антон Слободчиков, за все время строительства инспекторы комитета провели 27 выездных проверок. Они оценивали качество работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации.

Реализация проекта завершит формирование южного участка МСД с выездом на трассу М-2 "Крым", Варшавское шоссе и дорогу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Ранее Сергей Собянин открыл движение по съезду с МСД на Волгоградский проспект. Водители могут съезжать с южного направления МСД сразу в сторону МКАД, что сокращает пробег в два раза, поскольку не нужно ехать в объезд по Шоссейной улице. Помимо этого, благодаря съезду улучшилась транспортная доступность Печатников и Текстильщиков.