Металлоконструкции двух путепроводов смонтированы на строящемся участке Южной рокады

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В рамках строительства Южной рокады на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка были установлены металлоконструкции двух путепроводов, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

"Два параллельных друг другу путепровода протяженностью 243 и 235 метров обеспечат движение транспорта по основному ходу Южной рокады над Пролетарским проспектом. Уже смонтированы и установлены на временные стапеля все 2,7 тысячи тонн металлоконструкций", – отметил заммэра.

Готовность этого участка, протяженность которого 9,5 километра, составляет более 70%. Основной ход расположится на 2,77 километра, остальное пространство будет отведено под улично-дорожную сеть.

Для установки конструкций использовались методы укрупнительной сборки и надвижки. Детали будущего объекта собираются по принципу конструктора.

В заводских условиях специалисты сваривают детали между собой, наносят антикоррозионное покрытие, грунтуют и окрашивают. Такой метод подготовки позволяет снизить воздействие на трафик и предотвратить возможные проблемы, связанные с перевозкой негабаритных грузов.

"На данном участке Южной рокады три путепровода из семи общей протяженностью около 1 340 метров уже построены и по ним запущено движение автотранспорта", – добавил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Ведомство уделяет особое внимание качеству работ на объектах транспортной инфраструктуры города, подчеркнул председатель столичного комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков. Он рассказал, что строительство дорог – трудоемкий и многоступенчатый процесс, который требует мониторинга на всех этапах реализации проекта.

В ходе выездных проверок эксперты проводят комплекс мероприятий, направленных на оценку состояния дорожного полотна и его эксплуатационных характеристик. Это позволяет не только определить уровень качества и долговечности покрытия, но и обеспечить безопасность объекта транспортной инфраструктуры в процессе его использования.

Южная рокада объединит ключевые транспортные участки Москвы: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, проспект Генерала Дорохова, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что готовность Южной рокады составляет 91%. Основные строительные работы на объекте планируется завершить до конца текущего года. Собянин отметил, что Южная рокада является крупнейшей московской магистралью длиной в 40 километров. Она проходит от Рублевского шоссе до улицы Верхние Поля.