Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца года в Москве отремонтируют 26 подземных пешеходных переходов, сообщили в телеграм-канале городского хозяйства столицы.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Их регулярно обследуют, и при необходимости принимаются решения о текущем или капитальном ремонте.

В 2024 году планируется обновить переход "Комсомольский" около Площади трех вокзалов, "Крылатский", переходы на Центральном проспекте Зеленограда и Боровском шоссе, переход в аэропорту Внуково и другие.

Работы проводятся поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно открыта для прохода пешеходов. В ходе работ специалисты меняют облицовку стен, парапетов и лестничных сходов, ремонтируют напольное покрытие, ступени и переходные площадки, меняют светильники, приводят в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, служебные помещения.

Всего за 10 лет в Москве капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что за первое полугодие в Москве обустроили 60 пешеходных переходов. Они помогли улучшить движение в 200 местах города. Также с начала текущего года при помощи переразметки специалисты добавили 59 полос, которые увеличили пропускную способность дорог. На 10 перекрестках появилась "вафельная" разметка. Она помогает ускорять проезд и сохранять безопасные условия движения транспорта, подчеркнул мэр столицы.



