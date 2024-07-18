Стартовало проектирование участка между ТиНАО и трассой М-2 "Крым"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стартовало проектирование участка, который продлит открытую в прошлом году дорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево на восток Москвы до трассы М-2 "Крым". Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Он напомнил, что автодорога замкнула сплошное поперечное направление между Калужским и Варшавским шоссе, соединив Троицк и Щербинку. Сейчас планируется ее продлить на восток до обводной дороги с последующим выходом на магистраль М-2 "Крым", Симферопольское шоссе. Протяженность этого объекта – 3,5 километра, сказал Ефимов.

Эта дорога продолжит поперечное направление до трассы М-2 "Крым", присоединив к нему еще одну федеральную магистраль. В результате она объединит все существующие и планируемые объекты, благодаря чему получится трасса, которая станет полноценным дублером ЦКАД и МКАД на участке от Минского шоссе до трассы М-2 "Крым" длиной порядка 45 километров. Новый участок создаст дополнительную связь между Варшавским и Симферопольским шоссе, обеспечит выезды на магистрали из жилых кварталов Щербинки и СНТ, а также улучшит транспортную доступность для тех, кто проживает на станции Остафьево МЦД-2.

Закончить разработку проекта планируется до середины следующего года, а ввести объект в эксплуатацию – в 2027-м.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин указал, что общая протяженность прямого пути от Троицка до Щербинки – 17 километров. В проект входило строительство путепровода через железнодорожные пути Курского направления, эстакады вдоль хода Варшавского шоссе, моста через реку Десну, уточнил он.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО до конца этого года построят еще 45 километров дорог. В том числе строители проложат магистраль Мамыри – Пенино – Шарапово, которая пройдет от улицы Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген до трассы М-3 "Украина". Новая дорога разгрузит Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок, рассказывал Сергей Собянин.