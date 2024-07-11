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11 июля, 16:45

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"Мой район. Новости": 4 участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на 70%

"Мой район. Новости": 4 участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на 70%

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Автомобилисты района Коммунарка смогут быстрее добираться до юго-запада Москвы и станций Филевской линии метро. Четвертый участок дороги Солнцево –Бутово – Варшавское шоссе готов на 70%.

Он протянется от будущего электродепо Столбово до улицы Поляны. Новая шестиполосная магистраль поможет водителям и пассажирам сократить путь и добираться до нужных мест, не заезжая на МКАД. В планах запустить движение по четвертому участку уже этой осенью.

Кроме того, параллельно специалисты работают над участком от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Это заключительный этап строительства автомагистрали. Его планируют закончить уже через два года. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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