Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за жары 11 и 12 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – указано в сообщении.

Предупреждение будет действовать 11 июля с 14:00 до 19:00 и 12 июля с 14:00 до 20:00.

Температура воздуха не будет опускаться ниже 25 градусов до 20 июля. До конца второй декады месяца максимальная температура будет колебаться в пределах 28–29 градусов, а в некоторые дни может достичь и 30 градусов.

В околополуденные часы 12 июля в Москве индекс ультрафиолета достигнет семи. Такие же показатели будут 11 июля в Ялте. Москвичам рекомендовали пользоваться солнцезащитными очками, а также беречь кожу от солнечных ожогов.

