11 июля, 11:49Общество
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за жары 11 и 12 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – указано в сообщении.
Предупреждение будет действовать 11 июля с 14:00 до 19:00 и 12 июля с 14:00 до 20:00.
Температура воздуха не будет опускаться ниже 25 градусов до 20 июля. До конца второй декады месяца максимальная температура будет колебаться в пределах 28–29 градусов, а в некоторые дни может достичь и 30 градусов.
В околополуденные часы 12 июля в Москве индекс ультрафиолета достигнет семи. Такие же показатели будут 11 июля в Ялте. Москвичам рекомендовали пользоваться солнцезащитными очками, а также беречь кожу от солнечных ожогов.
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